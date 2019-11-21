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Россия будет добиваться от США устранения в полном объеме визовых проблем дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти никогда ранее не прибегали к настолько явным злоупотреблениям своим статусом государства - пребывания ООН

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия намерена добиваться от США выполнения в полной мере резолюции комитета ООН по устранению визовых проблем дипломатов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шестой комитет Генассамблеи ООН принял в среду резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия Всемирной организации.

"Рассчитываем, что все рекомендации комитета, которые содержатся в докладе и резолюции, будут безотлагательно выполнены, - отметила она. - Хотим еще раз напомнить США, что возможность размещения штаб-квартиры ООН на своей территории - это привилегия, которая была дана американскому правительству в увязке с гарантиями соблюдения обязательств перед ООН и ее членами". "Будем добиваться их выполнения в полном объеме", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, американские власти никогда ранее не прибегали к столь явным "злоупотреблениям своим статусом государства - пребывания ООН". "Не выданы визы 18 членам делегации России, а также делегатам других стран. В том числе в отношении дипломатов постоянных представительств при ООН и приезжающих представителей, например, Ирана, Кубы, были приняты жесточайшие меры, - напомнила Захарова. - До сих пор не возвращены помещения постоянного представительства РФ, заблокированные американцами в 2016 году".

Генассамблея выразила серьезную озабоченность с ситуацией вокруг невыдачи виз и дала ясный и четкий сигнал Вашингтону незамедлительно выдать въездные визы без какого-либо исключения всем делегатам государств - членов ООН, которые прибывают в Нью-Йорк на мероприятия по линии организации, а также отменить ограничения при передвижении сотрудников постоянных представительств. Применение принципов взаимности в отношении делегаций, постоянно аккредитованных при ООН, признано недопустимым.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. В результате этот вопрос стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед Всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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