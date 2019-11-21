Постпред России указал в ОБСЕ о невыполнении Киевом "Минска-2" перед саммитом в Париже

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о неудовлетворительном выполнении Киевом минского Комплекса мер по урегулированию конфликта на Украине перед саммитом "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже. Свою обеспокоенность российский постпред высказал в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, в преддверии намеченной на 9 декабря встречи лидеров "нормандской четверки" ситуацию вокруг выполнения Комплекса мер "нельзя назвать удовлетворительной". Из текста документа можно понять, что к настоящему моменту ни одно из его положений полностью не выполнено, добавил постпред. В частности, крайне непростая ситуация наблюдается на политическом треке урегулирования. Согласование сторонами внутриукраинского конфликта "формулы Штайнмайера" о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса дало надежду на подвижки, однако 31 декабря заканчивается срок, на который был продлен этот закон, так и не вступивший в силу.

"Киев до сих пор не определился с его перспективами, пытаясь переложить ответственность за реализацию своих политических обязательств на "нормандский формат", - указал постпред. Как объявил Лукашевич, Россия готова в совместном с Францией и ФРГ посредничестве оказать Киеву необходимое консультативное содействие в выстраивании работы с Донецком и Луганском.

Постпред также обратил внимание, что перед встречей "квартета" в Париже из Киева раздаются весьма противоречивые заявления - о категорическом неприятии не только прямого диалога с Донбассом, но и вообще предоставления региону особого статуса, а его жителям - амнистии. "Наряду с этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал принятие на "нормандском" саммите неких решений, которые, похоже, ни с Донбассом, ни с кем-либо из участников формата не согласовывались. В случае неудачи их продвижения он грозит неким "планом Б" по минским соглашениям, вплоть до выхода из минского процесса. Такой, мягко говоря, неконструктивный подход к подготовке "нормандской" встречи вызывает обоснованную тревогу", - сказал Лукашевич.

Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минска-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.