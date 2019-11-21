Постпред РФ при ОБСЕ: ЕС зачищает информационное пространство от российских медиаресурсов

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продолжает следовать установке зачищать свое информационное пространство от медиаресурсов России. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Европейский союз продолжает следовать доктринальным установкам зачистки своего информационного пространства от российских медиаресурсов под предлогом борьбы с дезинформацией. Брюссель штампует различные документы, как, например, кодекс борьбы с дезинформацией, кодекс саморегулирования онлайн-платформ и так далее, создающие рамочные политические условия для охоты на ведьм в медийном поле", - сообщил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Постпред также указал, что ЕС одновременно наращивает финансирование структур, специализирующихся, по сути, на борьбе с альтернативными точками зрения в СМИ. К таким структурам относится Группа стратегических коммуникаций - Восток при Единой внешнеполитической службе ЕС (East Stratcom Task Force).

"При этом Евросоюз сам активно занимается пропагандой, планируя, в частности, профинансировать телеканал на русском языке, призванный доносить ценностные установки ЕС до русскоговорящей аудитории", - отметил постпред РФ.

Лукашевич также обратил внимание "на недавно опубликованные Еврокомиссией отчеты крупнейших телекоммуникационных компаний (Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и еще семь европейских брендов) о борьбе с дезинформацией согласно заветам Брюсселя".

"Сенсации не случилось: за прошедший год найти и предъявить конкретные доказательства распространения Россией дезинформации так и не удалось ни коммерческим операторам, ни еврочиновникам. Впрочем, не приходится сомневаться, что поиск "злодеяний" будет продолжен", - заключил он.