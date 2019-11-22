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XIX съезд "Единой России"

Медведев на предстоящем съезде обсудит с единороссами планы по подготовке к выборам

Премьер-министр отметил, что для него как для председателя партии встреча с активом региональных отделений является даже более значимой, чем встречи с руководством "Единой России", которое он видит регулярно

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на предстоящем съезде планирует обсудить с единороссами планы по подготовке к выборам. Об этом премьер сообщил в пятницу на встрече с активом местных и первичных отделений партии.

"Будем обсуждать вопросы жизни нашей партии, тех проектов, которые мы ведем, тех дел, которыми мы с вами совместно занимаемся, будем обсуждать как нам готовиться к выборам, включая, естественно, выборы в Государственную думу, которые уже достаточно скоро", - сказал он.

Медведев заметил, что для него как для председателя партии встреча с активом региональных отделений является даже более значимой, чем встречи с руководством "Единой России", которое он видит регулярно. Премьер-министр отметил, что в партии около 90 тыс. первичных организаций. Именно на этой базе происходит большая часть общения с людьми и вся полевая работа. Он поблагодарил представителей первичных организаций за проводимую ими работу, непосредственное общение с гражданами и за помощь, которую они оказывают.

Медведев также обратился к участникам встречи с просьбой оценить инициативу по проведению конкурса среди первичных организаций, который недавно был проведен. "Хотел бы от вас услышать, получилось ли из этого что-то хорошее, и если получилось, то тогда я готов буду дать поручение коллегам этот конкурс сделать постоянным", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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