Военная полиция и авиация России провели патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели патрулирование по трем маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо, а также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по одному маршруту на севере республики. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира - Кара-Мания в провинции Хасеке, Айн-Иса - Швихан в провинции Ракка, Аджами - Манбидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Кобани - Метрас - отметка 509 - Квайрес", - сказал он на брифинге.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.