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Лавров обсудил с главой МИД Китая проблемы мировой торговли

Также на полях министерской встречи G20 в Нагое состоялись переговоры с и.о. главы МИД Испании

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерской встречи G20 в городе Нагоя.

На встрече Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьезным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы". Ван И заявил о "высокой динамике сотрудничества во всех сферах".

"Нам надо должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне", - подчеркнул он.

Встреча с и.о. главы МИД Испании

Также Лавров провел встречу с и. о. главы МИД Испании Жозепом Боррелем, который должен сменить Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Состав новой Еврокомиссии планируют утвердить на следующей неделе, тогда ее члены смогут приступить к работе с 1 декабря.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД проходит 22-23 ноября в Нагое.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияИспанияРоссияКитайБРИКСМогерини, ФедерикаТорговая войнаБоррель, Жозеп
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Лавров планирует встретиться с Салливаном в Японии
Встреча министра иностранных дел России и заместителя госсекретаря США должна состояться на полях совещания глав МИД стран G20
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