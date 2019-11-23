Медведев лично возглавит комиссию "Единой России" по подготовке новой партийной программы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы. Об этом он сообщил в субботу на XIX съезде партии.

"В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать такую работу по подготовке изменений в программу, новой программы, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично. Возглавлю программную комиссию партии", - сказал он.

Медведев отметил, что на съезде представлена новая модель общественных партийных приемных, которые будут организованы по типу МФЦ, чтобы людям было удобнее обращаться в партию. "Такие приемные появятся по всей стране", - заверил он. Медведев отметил, что в 2019 году в приемные уже обратились почти 2,5 млн человек. По его оценке, их количество еще вырастет после Недели приемов граждан, которую "Единая Россия" традиционно проводит в день рождения партии в начале декабря.

Рабочие группы

Медведев заявил, что каждый член генерального совета "Единой России" должен будет участвовать в деятельности одной из создаваемых в его рамках рабочих групп на постоянной основе.

Ранее секретарь генсовета партии Алексей Турчак анонсировал создание шести рабочих групп: по кадровой политике, реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, молодежных инициатив, повышению удобства взаимодействия с партией. Еще одной рабочей группой станет правозащитный центр.

"Каждый из тех, кто трудится в совете, должен будет войти в одну из таких групп, - сказал Медведев. - Эти направления работы партии важны не только для развития "Единой России", но и для успешного участия в избирательных кампаниях".

Некоторые единороссы, отметил глава кабмина, уже знакомы с рядом направлений деятельности создаваемых рабочих групп. "Может быть, раньше работали с молодежью, гражданским обществом. Но некоторые рабочие группы появились впервые. Их деятельность еще предстоит наладить", - заключил Медведев.

Национальные проекты

Медведев призвал однопартийцев активнее участвовать в работе по реализации нацпроектов.

"Единой России" следует более активно подключиться к реализации национальных проектов", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что фракция партии в Государственной думе уже поддержала выделение в федеральном бюджете беспрецедентных по объемам средств на их выполнение. Он добавил, что необходим жесткий партийный контроль за нацпроектами на местах, за сроками и качеством работ. Также, по мнению премьера, надо отслеживать реакцию и замечания людей. "Нужно, чтобы результаты нацпроектов были ощутимы не в целом по стране, это, действительно, исключительно важно. В каждом конкретном городе, в каждом небольшом населенном пункте, на селе, на каждой конкретной улице и в каждом доме", - подчеркнул он, добавив, что именно для этого была создана платформа "Национальные проекты глазами людей". На соответствующем сайте можно познакомиться с результатами нацпроектов и дать обратную связь. Медведев проинформировал, что сервис уже работает в некоторых регионах, а теперь его необходимо распространить в масштабах всей страны.

Работа первичных отделений

Медведев заявил, что "Единая Россия" должна мобилизовать всю структуру партии, начиная с ее первичных отделений.

"Написать хорошую программу - мало. Партия должна быть готова ее выполнить, - сказал Медведев. - А для этого мобилизовать наш актив. Всю нашу мощную структуру - от первичек до руководящего звена".

Медведев напомнил, что партия имеет более 90 тыс. первичных отделений. "Такого нет ни у одной партии, и партия абсолютно широко представлена на самом близком для людей уровне власти" - отметил он.

По его словам, партия последовательно реализует принцип "один участок - одна первичка", принятый два года назад. "Крайне важно вовлекать первички в ежедневную политическую деятельность. Давать их активистам возможность проявлять себя в партии", - считает председатель партии. Именно для этого, продолжил он, на прошлом съезде было принято решение провести конкурс на получение партийных грантов для реализации проектов. "Это разные проекты - от благоустройства территории до поддержки здорового образа жизни", - напомнил Медведев.

Каждый из этих проектов, обратил внимание он, обсуждался с людьми. "Почти все проекты уже реализованы. И это пример того, как надо работать в регионе. Я встречался с представителями первичек и региональных организаций. Они предложили эту практику продолжить", - сказал глава председатель партии.

Для достижения поставленных задач Медведев призвал однопартийцев стать "требовательнее к себе". "Поскольку ошибка одного члена партии становится зачастую ошибкой всей партии", - подчеркнул он.

О съезде

XIX съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.