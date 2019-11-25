Совфед призвал ПАСЕ, ПА ОБСЕ и парламенты стран решительно осудить блокаду Кубы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник принял заявление о солидарности с народом Кубы и перспективах развития двусторонних отношений, в котором призвал парламенты разных стран и международные парламентские организации, в том числе Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), решительно осудить продолжающуюся экономическую, торговую и финансовую блокаду республики.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает парламенты иностранных государств, Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Латиноамериканский парламент, Центральноамериканский парламент, Парламент Южноамериканского общего рынка, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский парламент выразить свою поддержку кубинскому народу, решительно осудив продолжающуюся экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба", - говорится в заявлении.

Сенаторы также приветствовали принятую 7 ноября 2019 года Генеральной ассамблеей ООН резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". Как отмечают парламентарии, этот документ, уже в 28-й раз одобренный подавляющим большинством государств - членов ООН, подтверждает поддержку независимой Кубы со стороны мирового сообщества.

Как говорится в заявлении, Совфед решительно осуждает деструктивные действия США в отношении Кубы, которые длятся на протяжении шести десятилетий "и стали актом экономической агрессии против кубинского народа". "Так, только за последний год ущерб вследствие введенного США против Республики Куба эмбарго составил более $4 млрд, а совокупный ущерб за все годы достиг почти $1 трлн", - отмечается в тексте.

Сенаторы убеждены, что односторонние санкции в обход Совбеза ООН преследуют только одну цель - вынудить власти суверенных государств действовать в интересах тех, кто применяет экономические репрессии. "Однако пример несгибаемой Кубы вдохновляет и другие страны, подвергшиеся экономической агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки, на сопротивление и продолжение независимого политического курса. Неоколониальная политика экономического принуждения противоправна и категорически неприемлема в условиях формирующегося многополярного мира. Необходимо прикладывать все усилия по искоренению из современных международных отношений такой антидемократической практики, нарушающей права и свободы человека", - говорится в заявлении СФ.

Сенаторы напомнили, что в 2019 году отмечается 60-летие признания революционного правительства Куба правительством СССР, а в 2020 году будет отмечаться 60-летие с момента восстановления дипломатических отношений между Москвой и Гаваной, "что является еще одним поводом для укрепления партнерства между Российской Федерацией и Республикой Куба, в том числе по парламентской линии".

Как говорится в заявлении, официальный визит делегации СФ во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко на Кубу, который прошел с 14 по 17 ноября 2019 года, "продемонстрировал высокий потенциал межпарламентских связей стран и способствовал выработке четких ориентиров для их развития в интересах углубления и интенсификации двустороннего сотрудничества в целом".

Отношения Кубы и США

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой. Экономический ущерб, понесенный Кубой за десятилетия блокады, составил, по разным оценкам, порядка $1 трлн. США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

Однако сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Генеральная Ассамблея ООН в начале ноября 2019 года в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.