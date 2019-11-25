Посольство РФ в Чехии предупредило о последствиях установки памятника "власовцам" в Праге

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Чехии предупредило о нарушении республикой Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в случае реализации продвигаемых властями пражского района Прага-Ржепорые планов установки на его административной территории памятника "власовцам". Об этом дипломатическое представительство сообщило в комментарии, размещенном в понедельник вечером в Facebook.

"Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха, - отмечается в документе. - В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием Чехословакии в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года)".

В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы "нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года". В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям, а не только к совершившим их лицам, "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения", подчеркивается в комментарии.

С инициативой установки памятника "власовцам", часть из которых поддержала антигитлеровское Пражское восстание (5-8 мая 1945 года), выступил староста Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение об установке памятника вынесено на обсуждение Муниципального совета этой административной части чешской столицы, заседание которого запланировано на 16 декабря текущего года.