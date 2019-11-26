Посол России назвал приоритетом восстановление нормальной деятельности дипмиссии в Лондоне

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Новый посол России в Великобритании Андрей Келин назвал одним из своих главных приоритетов восстановление нормальной деятельности диппредставительства. Об этом дипломат, который 22 ноября приступил к исполнению своих обязанностей, сообщил во вторник в интервью российским журналистам.

"Если говорить о приоритетах, то первым будет восстановление нормальной деятельности нашего посольства после крупного кризиса. Это совершенно необходимо сделать", - сказал он, коснувшись ситуации, которая сложилась после предполагаемого отравления 4 марта 2018 года в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон после инцидента в Солсбери выслал из страны 23 российских дипломата, обвинив их в шпионской деятельности, и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из России аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

"У нас сейчас происходит довольно тяжелый диалог с британцами о том, как наладить нормальную выдачу виз для тех, кто приезжает сюда на долгосрочную работу. Здесь все должно быть нормализовано, и мы должны прийти к прежней практике, когда рассмотрение заявки на визу занимает не более 90 дней. У нас в течение года были попытки договориться, но они срывались, к сожалению, не по нашей вине", - рассказал посол.

Посольство России намерено продолжать добиваться прояснения судьбы Скрипалей. "Я выделю два аспекта. Один из них - это российские граждане, и мы будем продолжать добиваться того, чтобы их судьба была прояснена, мы обязаны их защищать. Второй аспект - это влияние истории с Солсбери на наши отношения", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я бы сформулировал так: в Лондоне в отношении нас выдвинули некоторые обвинения, но мы их не понимаем, так как они не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы. Поскольку мы эти обвинения не понимаем, то мы их и не принимаем. С другой стороны, выдвинув эти обвинения, в Лондоне на нас обиделись", - пояснил дипломат, говоря про второй аспект этой проблемы.

"Сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Посольство направило 80 нот с просьбой разъяснить, о чем идет речь, но ни на одну ноту мы не получили объяснений. Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла", - сказал Келин. "Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появятся политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго, как говорят не только дипломаты, нужны двое", - добавил он.

Неадекватные отношения

В ответ на просьбу ТАСС дать оценку нынешнему состоянию отношений дипломат назвал их неадекватными существующему потенциалу. "Я бы не сказал, что они находятся на нуле, это будет чрезмерным. Но политические отношения неадекватны и не соответствуют тому уровню отношений, которые сложились между народами", - отметил Келин.

"Дело в том, что в дипломатической практике существуют ситуации, когда отношения очень легко порвать и заморозить. Это происходит тогда, когда не наработана плотная ткань связей - с новыми образованиями, например, с международными организациями", - заметил дипломат.

Впрочем, по его словам, к Великобритании это явно не относится. "Здесь есть плотная ткань наработанных за 450 лет отношений в самых различных областях. Поэтому даже когда возникают какие-то политические решения - как, например, с 1927 по 1929 год были прерваны отношения после фальшивого "письма Зиновьева", - они потом восстанавливаются", - сказал посол.

По наблюдениям посла, прибывшего в Лондон на прошлой неделе, взаимодействие двух стран в области, не связанной с политикой, развивается очень активно.

"За первые два дня мне уже стало понятно, что жизнь идет своим чередом: сейчас начался фестиваль российского кино, проходит русский сезон у аукционных домов, люди передвигаются, самолеты летают, много всего происходит в области культуры, в Москве только что побывала большая делегация британской профессуры", - сказал Келин. "Поэтому нынешняя политическая атмосфера не соответствует тому, что есть в отношениях между нашими народами", - добавил он.