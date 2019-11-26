Турчак: "Единая Россия" отказывается от практики "расторговок" с конкурентами на выборах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" отказывается от практики соглашений с оппозицией на выборах о выдвижении в тех или иных округах. Об этом заявил во вторник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Никаких расторговок в избирательном цикле 2020-2021 годов не будет", - подчеркнул Турчак. "Единая Россия" будет выдвигать кандидатов везде", - подтвердил он.

Ранее единороссы в избирательных кампаниях прибегали к практике отказа от участия в выборах в тех или иных округах, чтобы не конкурировать там с представителями оппозиции. Эта тактика применялась в том числе на выборах в Госдуму 2016 года.

Турчак также подтвердил, что партия не будет "освобождать" округа под самовыдвиженцев. "Естественно, самовыдвиженцы могут выдвигаться, но это не значит, что "Единая Россия" по этому округу не будет выдвигать своих кандидатов", - пояснил он. По его словам, партия "будет бороться за каждый округ, в каждом округе будет кандидат от" Единой России".

При этом секретарь генсовета единороссов допустил, что в "поствыборной ситуации" единороссы "готовы договариваться о вхождении самовыдвиженцев во фракцию".

Турчак до этого заявлял, что "Единая Россия" ставит целью получение на выборах в Госдуму в 2021 году больше 301 мандата, то есть гарантированное конституционное большинство.