Силуанов предложил правительству рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предлагает рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией регуляторной гильотины. Об этом он сообщил на заседании правительства РФ.

"Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих", - сказал Силуанов.