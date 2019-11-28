{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Силуанов предложил правительству рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов

По словам вице-премьера, министра финансов, это вписывается решения по оптимизации численности государственных служащих

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предлагает рассмотреть вопрос о сокращении части надзорных органов одновременно с реализацией регуляторной гильотины. Об этом он сообщил на заседании правительства РФ.

"Очень много надзорных органов и, может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку 29 ноября
Встреча "позволит обсудить пути вывода сложившейся в этой сфере ситуации из тупика", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС