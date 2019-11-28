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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Захарова: РФ надеется на продуктивную встречу по ядерной сделке с Ираном 6 декабря в Вене

В Москве рассчитывают на "обстоятельный и продуктивный разговор по всем аспектам реализации всеобъемлющих договоренностей", отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на обстоятельное и продуктивное обсуждение всех аспектов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на заседании совместной комиссии по реализации сделки. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем на обстоятельный и продуктивный разговор по всем аспектам реализации всеобъемлющих договоренностей, которые нуждаются в самой широкой международной поддержке и дополнительных усилиях со стороны всех стран-участниц этой договоренности, которые будут направлены на поддержание этого пакета мер жизнеспособности и устойчивости", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 6 декабря в Вене состоится заседание совместной комиссии по реализации СВПД на уровне заместителей министров иностранных дел. "Такие встречи проводятся регулярно, раз в квартал. Основные задачи прежние: создать условия для планомерной реализации СВПД с учетом взятых странами-участницами обязательств и обеспечить надежную защиту согласованных проектов от нападок извне, прежде всего со стороны США", - добавила Захарова.

Теги
АвстрияСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗахарова, Мария Владимировна
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