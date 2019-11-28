МИД РФ: Прага в ситуации с памятником "власовцам" попустительствует переписыванию истории

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает отсутствие реакции властей Чехии на планы муниципальных властей Праги установить памятник "власовцам" как очевидное попустительство преступному переписыванию истории. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Претензии ряда муниципальных руководителей (в Праге - прим. ТАСС) на реализацию в своих районах экстерриториальной политики не находят должной реакции со стороны Министерства иностранных дел Чехии и других ведомств, которые призваны обеспечивать выполнение государством положений международных документов, подписанных от его имени, - сказала она. - Это вопрос не философский, не теоретический, это вопрос не общественных взглядов, не исторических предпочтений, а вопрос международного права и соблюдения обязательств государства. Мы расцениваем это как очевидное попустительство преступному переписыванию истории".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что действия Андрея Власова и членов так называемой Русской освободительной армии, которой он руководил, были расценены Нюрнбергским трибуналом как участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, у которых нет срока давности. Захарова добавила, что подобную инициативу считает "абсолютно страшной". "Обычно мы говорим "возмутительная", "недопустимая", но сейчас я считаю, что это абсолютно страшная инициатива, направленная не просто на фальсификацию истории, а на реинкарнацию, вытаскивание из исторической могилы неонацизма, фашизма и всего того, что с этим связано", - указала она.

Представитель российского дипведомства также напомнила о недавнем решении властей Праги демонтировать памятник маршалу Ивану Коневу. "Теперь Власова готовы чествовать в Праге в качестве героя, - добавила она. - То есть памятник Коневу нужно убрать, а Власову - поставить".

С инициативой установки памятника "власовцам", часть из которых поддержала антигитлеровское Пражское восстание (5-8 мая 1945 года), выступил староста Прага-Ржепорые Павел Новотный. Предложение об установке памятника вынесено на обсуждение муниципального совета этой административной части чешской столицы, заседание которого запланировано на 16 декабря 2019 года.