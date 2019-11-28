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Постпред РФ призвал комиссара ОБСЕ и директора БДИПЧ оценить языковую политику Латвии

По словам Александра Лукашевич, законодательные новеллы республики идут вразрез с Гаагскими рекомендациями верховного комиссара ОБСЕ

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ должны дать оценку действиям властей Латвии в сфере языковой политики. Об этом заявил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

По его словам, латвийские законодательные новеллы идут вразрез с Гаагскими рекомендациями верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о праве национальных меньшинств на образование. Все это происходит на фоне замалчивания Евросоюзом серьезных проблем одного из своих государств, добавил постпред РФ.

"Призываем верховного комиссара и директора БДИПЧ дать оценку действиям властей Латвии, грубо попирающим права национальных и языковых меньшинств", - сказал Лукашевич.

14 ноября Конституционный суд Латвии признал соответствующими основному закону и международным обязательствам республики ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах. Ранее президент Латвии подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Теги
ЛатвияРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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