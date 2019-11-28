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Кризис на Украине
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Постпред РФ при ОБСЕ предупредил о минной угрозе вблизи участков разведения сил в Донбассе

По словам Александра Лукашевича, из-за этого значительные районы по-прежнему остаются закрытыми от полноценного мониторинга

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Минная угроза вблизи участков разведения сил и средств в Петровском и Золотом сохраняется. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

По словам постпреда, устранение нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участках разведения в Золотом и Петровском, состоявшийся отвод сил и средств, завершение мероприятий по разминированию создают благоприятный фон для обсуждения мер по дальнейшей деэскалации. "В начале этой недели Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) получила подтверждения о демонтаже укреплений в Золотом. Констатируется, что разведение оказывает положительный гуманитарный эффект", - сказал Лукашевич.

"Тем не менее, несмотря на разминирование внутри упомянутых участков, минная угроза вблизи них сохраняется. СММ особо отмечает связанные с этим препятствия проезда через подконтрольную ВСУ территорию к участку в Петровском. Под предлогом минной угрозы значительные районы по-прежнему остаются закрытыми от полноценного мониторинга. Примечательно и то, что все случаи глушения на прошлой неделе беспилотников СММ - как малого, так и дальнего радиуса действия - произошли над подконтрольной ВСУ территорией", - указал российский постпред.

Подвоз тяжелой техники

Как добавил Лукашевич, СММ выявила подвоз танков и артиллерии ВСУ к Донбассу. 

По словам Лукашевича, в ноябре ВСУ продолжали осуществлять в Донбассе транспортировку тяжелой техники, в том числе крупнокалиберной артиллерии. "На железнодорожных станциях Покровск, Зачатовка и Хлебодаровка миссия выявила подвоз танков и крупнокалиберной артиллерии, включая несколько самоходных пушек 2С7 "Пион" калибра 203 мм. В этих условиях требуется уплотнение мониторинга СММ не только за "горячими точками", но и за тылами ВСУ, где происходит концентрация военной техники", - призвал российский постпред.

Завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Новые участки разведения

Лукашевич также сообщил, что заседание контактной группы 27 ноября продемонстрировало неготовность Киева к продвижению в переговорах с Донецком и Луганском в отсутствие новых сигналов от нормандского формата и отказ от определения новых участков разведения сил и средств. 

По его словам, нет конкретных подвижек по особому статусу Донбасса, амнистии, конституционным изменениям. "К сожалению, на вчерашнем заседании в Минске предметных ответов по этим темам от представителей Киева так и не прозвучало. Они отказываются обсуждать в контактной группе и предложения Донецка и Луганска в сфере безопасности по определению новых участков разведения и разминированию", - отметил Лукашевич.

В ноябре 2019 года завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Угрозы срыва Минска-2

Лукашевич заявил на заседании постоянного совета этой организации в Вене, что Киев шантажирует международное сообщество заявлениями о возможном срыве выполнения его обязательств в минских соглашениях.

Постпред обратил внимание, что противоречивые заявления украинских официальных лиц свидетельствуют об отсутствии в Киеве внятной стратегии по Донбассу. Он привел в пример высказывания министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможности выхода из минского процесса, а также интервью министра обороны Андрея Загороднюка, который сообщил, что на случай недовольства итогами нормандского саммита у Вооруженных сил Украины имеется "прописанный план возвращения" на позиции внутри участков разведения в Петровском и Золотом.

"Судя по всему, в Киеве решили прибегнуть к открытому шантажу международного сообщества срывом выполнения своих же обязательств, - заявил Лукашевич. - Ставить судьбу минских соглашений в зависимость от запланированного на 9 декабря нормандского саммита контрпродуктивно".

Как особо подчеркнул постпред, выход из минского процесса означал бы возобновление кровопролития, новые страдания и жертвы для жителей Донбасса. "Надеемся, что в Киеве не рассматривают силовые действия в качестве пресловутого "плана Б", - отметил дипломат. В то же время не добавляют оптимизма и звучащие с Украины соображения о возможной "заморозке" ситуации в регионе. "Подобные рассуждения мир на Украине не приближают. Да и в целом создаваемый Киевом фон в преддверии нормандской встречи трудно назвать позитивным" - резюмировал он.Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минска-2"), подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

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