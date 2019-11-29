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МИД России приветствовал заявления Трампа о возобновлении переговоров с талибами

Пора давно возобновлять переговоры с талибами и завершать этот затянувшийся процесс, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует решение президента США Дональда Трампа возобновить переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Заявление мы приветствуем. Пора давно возобновлять переговоры с талибами, завершать этот затянувшийся процесс, потому что он сдерживал запуск самого главного - межафганских переговоров, процесса национального примирения. Очень надеемся, что такие переговоры между американцами и талибами будут завершены в самое ближайшее время и мы сможем приступить к формированию уже новой ситуации в Афганистане", - сказал он.

Трамп заявил в четверг в Афганистане, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Осенью 2018 года американцы фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения принципиальной договоренности с талибами о мире. Однако затем Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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