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Песков сообщил, что Путин и Лукашенко условились встретиться до конца года

Пресс-секретарь российского лидера не уточнил, есть ли уже конкретные даты предстоящих контактов

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены провести еще одну встречу до конца года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко. Они условились, что до нового года они встретятся", - сказал он.

Песков не стал уточнять, есть ли уже конкретные даты предстоящих контактов. "Пока я не буду делать официального объявления. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни", - пообещал он.

Представитель Кремля оставил также без комментариев вопрос о том, будет ли встреча Путина и Лукашенко организована в формате двусторонних переговоров или же лидеры встретятся на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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