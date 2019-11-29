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Делегация Крыма на форуме в Женеве выразила протест из-за нарушений прав крымских татар

Делегация также потребовала допускать представителей организаций крымских татар, проживающих на полуострове, на мероприятия, проводимые под эгидой ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Делегация Крыма, участвующая в 12-й сессии форума по вопросам национальных меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, выразила протест в связи с нарушением прав крымских татар после того, как на форум не зарегистрировали двух руководителей национальной общины. Текст заявления размещен в пятницу на сайте постоянного представительства Крыма при президенте РФ.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в четверг сообщила ТАСС, что представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиза Якубова и Эссадулаха Баирова не зарегистрировали на форум, поэтому они не смогли оформить визы и отправиться в Швейцарию. Член Общественной палаты РФ от Республики Крым, директор болгарского культурного центра "Извор" Иван Абажер также сообщил, что швейцарское посольство не выдало ему визу. Участие в сессии смогли принять лишь два представителя Крыма - Анастасия Гридчина и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Российская делегация общественности, участвующая в форуме национальных меньшинств ООН, и российское гражданское общество выражают решительный протест в связи с нарушением прав крымских татар, проживающих в Крыму, в связи с тем, что на форум не допустили руководителей крымско-татарских национальных организаций. На форум не зарегистрировали Чингиза Якубова и Эсадуллаха Баирова, являющихся членами руководства единственного легитимного органа самоуправления крымских татар - Шуры (Совета)", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что делегация потребовала допускать представителей организаций крымских татар, проживающих в Крыму, на мероприятия, проводимые под эгидой ООН. "Мы предлагаем направить представителей ООН в Крым для реальной оценки положения крымских татар и провести в Российской Федерации, в Республике Крым, региональный европейский форум национальных меньшинств ООН", - сообщается на сайте.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходила в Женеве 28-29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. Темой обсуждения стали права меньшинств, в том числе положение в сфере образования.

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