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Севшего пьяным за руль пензенского депутата исключат из "Единой России"

Также Владимир Вдонин предъявил представителям ГИБДД поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина исключат из фракции и партии "Единая Россия" за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Об этом в субботу в своем Instagram сообщил секретарь партийной комиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, Вдонин в пьяном виде "сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей".

"При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать", - отметил Ревенко, назвав поведение пензенского депутата "вызывающим и аморальным".

"Вдонин должен быть наказан и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме, того я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!" - отметил глава комиссии.

Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который на прошедшем съезде "Единой России" обратил особое внимание всех членов партии на то, что "лидер - это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других", а те члены партии, кто нарушил закон, должны отвечать по всей строгости.

"Именно поэтому Владимир Вдонин будет исключен из партии и выведен из фракции. Считаю, что коллеги из регионального отделения ЕР должны оперативно собраться и принять соответствующее решение", - резюмировал Ревенко.

Теги
РоссияПензенская область
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