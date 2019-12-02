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Делегацию России на конференции ООН по климату возглавил спецпредставитель президента

В работе конференции примут участие около 25 тыс. экспертов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев возглавил российскую делегацию на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде, на площадке которой планируется утвердить окончательные правила работы Парижского соглашения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На конференции должны быть утверждены окончательные правила работы Парижского соглашения, связанные в первую очередь с реализацией рыночных и нерыночных механизмов международного сотрудничества в области устойчивого развития", - говорится в сообщении.

25-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) открылась в Мадриде 2 декабря и продлится до 13 декабря. Ожидается, что в ней примут участие около 25 тыс. экспертов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 сентября подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Оно вступило в силу 6 ноября.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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