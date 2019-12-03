Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к информации о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, Песков заметил: "Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной".

4 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Самолет был сбит ракетой, выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.