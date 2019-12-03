{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

Пресс-секретарь президента России отметил, что "эта информация достаточно обезличенная", и поэтому ее нельзя считать достоверной

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к информации о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, Песков заметил: "Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной".

4 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Самолет был сбит ракетой, выпущенной истребителем F-16 ВВС Турции. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков: отношения с Россией никогда не мешали Турции сотрудничать с другими партнерами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС