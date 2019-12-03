Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Устаревшие блоковые стереотипы мышления, свойственные НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в быстро меняющемся мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд Военно-морского флота.

"Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира, - подчеркнул российский лидер. - Вместе с тем мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения".