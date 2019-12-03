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В Республике Алтай завершили формирование правительства

В регионе появилось новое министерство, которое будет осуществлять госполитику и регулирование в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи

ТАСС, 3 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

"Глава региона Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве республики. Исполнять обязанности министра сельского хозяйства будет Андрей Цыгулев, ранее занимавший должность первого замминистра регионального развития, исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений назначен Вячеслав Тупикин, занимавший пост первого замминистра в этом же ведомстве. Статус исполняющих обязанности министров сохранится до их утверждения в федеральных органах исполнительной власти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, министром культуры назначена Ольга Антарадонова, министром труда, социального развития и занятости населения - Адар Сумин, председателем комитета по национальной политике и связям с общественностью - Людмила Варванец, руководителем комитета по обеспечению деятельности мировых судей назначен Сергей Майжегишев, председателем комитета по физкультуре и спорту - Олег Гурин. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Сергей Коваленко, министра природных ресурсов, экологии и туризма - Екатерина Поварова.

Также в регионе появилось новое министерство - Министерство цифрового развития, которое будет осуществлять госполитику и регулирование в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи. Министерству передадут полномочия по госполитике и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, региональному государственному строительному и жилищному надзору, надзору за сохранностью автодорог регионального и межмуниципального значения.

Кроме того, Хорохордин назначил двух советников. Советником по спорту стал Александр Манзыров, советником по взаимодействию с правоохранительными органами - Игорь Коршунов.

Олег Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова. На выборах главы Республики Алтай 8 сентября он одержал победу с 58,82% голосов избирателей. По законодательству, после избрания новый глава региона формирует новый состав правительства.

Теги
РоссияАлтайский крайХорохордин, Олег Леонидович
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