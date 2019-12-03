Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о защите нацменьшинств на Украине

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в самое ближайшее время поднимет вопрос защиты нацменьшинств на Украине, сообщил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российская делегация в самое ближайшее время намерена поднять вопрос защиты нацменьшинств на Украине на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. И здесь реакция ПАСЕ будет индикатором истинности поддержки демократии и европейских ценностей", - сказал он.

По словам депутата, "нарушение прав нацменьшинств на Украине требует пристального внимания международного сообщества". "Сегодняшние высказывания спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о существовании "только одного народа на Украине" лишний раз подтверждают, что националистическая идеология, по сути, прочно укрепилась в умах представителей власти в Киеве. Это настоящее глумление над частью собственного населения, которая продолжает говорить и думать, в частности, на русском языке", - продолжил Слуцкий.

Глава комитета заметил, что "принятые и подписанные еще при президенте [Петре] Порошенко законы об исключительности украинского языка и об образовании нарушают международные обязательства Украины в части выполнения таких основополагающих документов Совета Европы, как Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств".

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин абсолютно прав, говоря о том, что ситуация с нацменьшинствами на Украине вопиющая. Идет последовательное нарушение основных прав и свобод человека на пространстве Совета Европы", - резюмировал Слуцкий.