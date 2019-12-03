Медведев встретится с главой Всемирной организации интеллектуальной собственности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду встретится в Москве с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня переговоров включены "актуальные вопросы взаимодействия России и организации, а также тематика международного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности".

ВОИС - это глобальный форум, занимающийся вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. Это учреждение системы Организации Объединенных Наций, в которое входят 192 государства. Организация была учреждена в 1967 году.

Во вторник в ТАСС прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в интернете, в котором принял участие генеральный директор ВОИС. Он сообщил, что на встрече с Медведевым намерен обсудить роль России в мире в контексте защиты интеллектуальной собственности. Гарри пообещал подчеркнуть, что РФ и ВОИС уже ведут широкое сотрудничество, но его можно улучшать. По его мнению, у РФ есть возможность стать мировым лидером по защите интеллектуальной собственности.