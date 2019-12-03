Госдума рассмотрит законопроект о защите прав участников амнистии капиталов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

Авторами выступила большая группа депутатов во главе с председателями двух комитетов Госдумы - по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам - Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым. Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Помимо этого, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Объясняя необходимость принятия таких мер, Крашенинников ранее отметил, что "в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а в некоторых случаях - и в качестве повода для возбуждения уголовных дел". "Подобные случаи подрывают доверие к предусмотренным в законодательстве гарантиям защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - подчеркивал депутат.

Ранее пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова распространила обращение омбудсмена к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором он предлагал внести в Уголовно-процессуальный кодекс более детальные гарантии неприменения специальных деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, в качестве материалов уголовных дел.

Титов считает, что рассматриваемый законопроект не предусматривает одновременного признания недопустимыми доказательств, производных от спецдекларации, прилагаемых к ней документов и содержащихся в них сведений, например, заключений и показаний эксперта и специалиста, протоколов осмотра документов. В связи с этим он предлагает ввести прямой запрет для экспертов давать заключения или показания об обстоятельствах, ставших им известными из спецдеклараций.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.