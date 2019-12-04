{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: подозрения о якобы причастности РФ к убийству гражданина Грузии в ФРГ беспочвенны

При этом пресс-секретарь российского президента выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

"Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения", - заявил он журналистам, комментируя опубликованные в ряде немецких СМИ предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

При этом он выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и испортить атмосферу саммита в нормандском формате.

В целом, говоря об инциденте в Берлине, Песков отметил, что в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия". "Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией", - добавил он.

Посольство России в Берлине 3 декабря также сообщало, что не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце минувшего лета. Ранее во вторник ряд немецких СМИ, в том числе газета Süddeutsche Zeitung, сообщили, что расследованием убийства гражданина Грузии займется Генпрокуратура ФРГ. Она берет дело на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, - 49-летнего гражданина России.

В новость были внесены изменения (13:10 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГрузияГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков назвал неуместными разговоры о возможных решениях саммита "нормандской четверки"
Представитель Кремля также считает эти разговоры преждевременными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС