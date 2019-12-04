Песков: подозрения о якобы причастности РФ к убийству гражданина Грузии в ФРГ беспочвенны

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

"Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения", - заявил он журналистам, комментируя опубликованные в ряде немецких СМИ предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

При этом он выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и испортить атмосферу саммита в нормандском формате.

В целом, говоря об инциденте в Берлине, Песков отметил, что в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия". "Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией", - добавил он.

Посольство России в Берлине 3 декабря также сообщало, что не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце минувшего лета. Ранее во вторник ряд немецких СМИ, в том числе газета Süddeutsche Zeitung, сообщили, что расследованием убийства гражданина Грузии займется Генпрокуратура ФРГ. Она берет дело на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, - 49-летнего гражданина России.

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