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Путин заявил о готовности поставить Сербии гражданские самолеты

Также, по словам президента РФ, российская сторона готова организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предлагает Белграду помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика.

"Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, при этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.

По оценке российского лидера, "на хороший уровень вышло российско-сербское экономическое взаимодействие". По его данным, "в 2018 году двусторонняя торговля составила $2,2 млрд, в январе-сентябре 2019 года взаимный товарооборот вырос еще на 9,5%, российские капиталовложения в сербскую экономику превысили $4 млрд". В числе крупнейших инвесторов Путин назвал корпорацию "Газпромнефть", которая вложила в сербскую компанию около $3 млрд и до 2025 года намерена инвестировать еще $1,4 млрд.

Президент РФ подчеркнул, что "компании из России оказывают содействие в развитии транспортной инфраструктуры Сербии". "В частности, при участии РЖД ведется модернизация сербских железных дорог, создается современный диспетчерский центр, который позволит существенно повысить скорость и эффективность перевозок", - сказал он. Путин также отметил, что "в Сербии успешно работают и Сбербанк, и страховая компания "Согаз", которые предоставляют широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, сопровождают деятельность российских и сербских предприятий в области энергетики и транспортной инфраструктуры".

Глава российского государства обратил внимание и на тот факт, что "сербские компании широко представлены в российской экономике в таких отраслях, как строительство и производство стройматериалов, выпуск лекарственных средств, продуктов питания и продовольствия, оказание туристических услуг".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербия
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