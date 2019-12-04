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Медведев в интервью 20 телеканалам в прямом эфире подведет итоги года

Премьер-министр подведет итоги социально-экономического развития страны
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев даст в четверг ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Как сообщили в пресс-службе правительства, глава кабмина подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом. Вопросы премьеру смогут задать представители 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12:00 в прямом эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", ОТР, "Мир", "Мир-24", "Звезда", а также радиостанций "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube. Основные тезисы будут размещаться в аккаунте правительства в соцсети Twitter. Кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью также будут доступны в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.

В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В 85 регионах зрители принимают сигнал 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) только в цифровом качестве. "В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате - председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию", - отметили в кабмине. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", "Россия-К", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, ОТР, "Пятый канал", "ТВ Центр". Каналы второго мультиплекса - "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница!", "РЕН-ТВ", "Спас", СТС, "ТВ-3" и ТНТ.

Нынешний "Разговор с Дмитрием Медведевым" станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. В таких интервью Медведев традиционно подводит итоги года, дает оценки событиям, которые произошли в уходящем году. Впервые он опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов. Предыдущий разговор премьера с журналистами в прямом эфире состоялся 6 декабря 2018 года. Тогда свои вопросы главе правительства задавали представители четырех федеральных и одного регионального телеканала из Томска.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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