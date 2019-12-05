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Лавров обсудил в Братиславе с главой дипломатии ЕС ситуацию на Украине, в Сирии, Венесуэле

Стороны также рассмотрели пути преодоления затянувшегося кризиса в отношениях России и Евросоюза
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Еврокомиссии Жозепом Боррелем ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле. Как указывается в сообщении МИД РФ, встреча прошла на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

"Обсужден также ряд международных тем, включая перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте предстоящего саммита в "нормандском формате". Затронута ситуация в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, вокруг Венесуэлы", - информировали в дипведомстве.

Кроме того, как сообщили в министерстве, стороны рассмотрели пути преодоления затянувшегося кризиса в отношениях РФ и Евросоюза. "С российской стороны было акцентировано, что восстановление между Россией и ЕС взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в сферах совпадающих интересов отвечало бы интересам стран и народов всего Европейского континента, - добавили в Москве. - Подчеркнута важность и взаимная польза налаживания предметного диалога между ЕАЭС и ЕС. С обеих сторон выражена заинтересованность в развитии практики политических консультаций между Москвой и Брюсселем".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСирияВенесуэлаРоссияБоррель, Жозеп
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