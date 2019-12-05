{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров на полях СМИД ОБСЕ пообщался "на ногах" с главой МИД Турции

Главы внешнеполитических ведомств договорились оставаться на связи
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Александр Щербак/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях заседания СМИД ОБСЕ провел короткую беседу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств горячо поприветствовали друг друга после совместного фотографирования и вместе направились к российской переговорной комнате, в которой Лаврова уже ожидали журналисты для итоговой пресс-конференции.

На прощание министры договорились оставаться на связи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
Реклама на ТАСС
Высылка из Германии сотрудников российского посольства
Лавров призвал Берлин использовать спецканалы для контактов правоохранительных органов
Глава МИД России прокомментировал обвинения ФРГ в адрес Москвы, которые привели к высылке двух сотрудников посольства РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС