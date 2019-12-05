Лавров на полях СМИД ОБСЕ пообщался "на ногах" с главой МИД Турции

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях заседания СМИД ОБСЕ провел короткую беседу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств горячо поприветствовали друг друга после совместного фотографирования и вместе направились к российской переговорной комнате, в которой Лаврова уже ожидали журналисты для итоговой пресс-конференции.

На прощание министры договорились оставаться на связи.