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Затулин: Москве не стоит вслед за Киевом менять режим въезда для граждан Украины

По мнению депутата Госдумы, решение украинского правительства "создаст сложности гражданам Украины"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не должна менять режим въезда для граждан Украины, несмотря на действия Киева, направленные на дальнейший разрыв контактов между двумя странами. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (фракция "Единая Россия").

Ранее в МИД Украины сообщили, что правительство намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

"Я не думаю, что Россия должна в данном случае вносить изменения в свои собственные правила. Я имею в виду тот факт, что украинцы ездят в Россию без виз. Идти на поводу нам у них не следует", - сказал Затулин.

По его словам, решение кабинета министров "создаст сложности гражданам Украины". "Конечно, будут те, которые подчинятся этим правилам, и те, наверное, может меньшинство, которые поведут себя по-другому. Мы должны всячески поощрять сохранение прежнего режима сообщения с Украиной, потому что это нас объединяет, а не разделяет. Разделение - это не наш план", - подчеркнул депутат.

Он констатировал, что "новая власть Украины попала в ту же колею, в которую в своем время попала предыдущая власть". "Они действуют в духе обрубить все связи с Россией, создать сложности своим же собственным гражданам в контактах с Россией, при получении информации из России", - резюмировал Затулин.

Теги
УкраинаРоссияЗатулин, Константин Федорович
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