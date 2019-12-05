Рябков заявил, что пока не может подтвердить визит Лаврова в Вашингтон

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что пока не может подтвердить визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон.

"Я не могу даже подтвердить факт проведения визита", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какие темы могут обсуждаться в ходе прорабатываемого визита Лаврова в Вашингтон.

5 декабря в МИД РФ сообщили ТАСС, что возможность визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря находится в проработке. Ранее Лавров посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американским президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.