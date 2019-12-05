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Лавров подписал с главой МИД Андорры соглашение об отмене визового режима

Как сообщили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств также отметили позитивную динамику двусторонних отношений и готовность к их дальнейшему развитию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в Братиславе на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подписал с министром иностранных дел Андорры Марией Убак соглашение об условиях взаимной отмены въездных документов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры подписали Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан обеих стран", - сообщили в министерстве.

"Лавров и Убак отметили позитивную динамику двусторонних отношений и готовность к их дальнейшему развитию", - добавили в МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАндорраРоссия
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