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Лавров обсудил с главой МИД Швеции деятельность ОБСЕ под ее председательством в 2021 году

Министры уделили большое внимание актуальным вопросам двусторонних отношений, рассмотрели конкретные направления и роль региональных организаций в укреплении сотрудничества на севере Европы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со шведской коллегой Анн Линде на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Об этом в четверг сообщается на сайте российского ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по приоритетам деятельности ОБСЕ в свете председательства Швеции в организации в 2021 году, обсудили ситуацию на Украине. Министры уделили большое внимание актуальным вопросам российско-шведских отношений, рассмотрели конкретные направления и роль региональных организаций в укреплении сотрудничества на севере Европы", - говорится в сообщении.

Словакия, председательствующая в ОБСЕ с 1 января текущего года, передаст 1 января 2020 года обязанности Албании, а через год они перейдут к Швеции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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