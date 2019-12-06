Путин 6 декабря планирует провести международный телефонный разговор

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу планирует провести международный телефонный разговор, по его итогам Кремль даст соответствующее сообщение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не уточнив, с кем именно запланирован контакт.

"Президент продолжает работать в Сочи. Сегодня во второй половине дня будет международный телефонный разговор", - сказал Песков. Он отметил, что Кремль традиционно не спешит с анонсами подробностей таких контактов, так как все может перенестись, поэтому сообщение для СМИ будет дано по итогам разговора.

Песков сообщил также, что у президента РФ на пятницу запланирован ряд рабочих встреч внутреннего характера.

Кроме того, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства в Сочи в пятницу встретится с представителями немецкого бизнеса.