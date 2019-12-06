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Медведев прибыл в Сочи, где обсудит с премьером Белоруссии вопросы интеграции

Предыдущая встреча сторон прошла 19 ноября и продлилась более семи с половиной часов

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Сочи, где проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этой встрече Медведев и Румас договорились во время телефонного разговора 1 декабря. Переговоры двух премьеров состоятся накануне встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая так же будет посвящена решению проблемных вопросов интеграции в рамках Союзного государства.

Предыдущая встреча двух премьеров прошла 19 ноября и продлилась более семи с половиной часов. За это время удалось согласовать не менее 20 из 31 дорожной карты по углублению интеграции. Оставшиеся разногласия могут быть вынесены на переговоры Путина и Лукашенко 7 декабря. Кроме того, правительства двух стран к предстоящей встрече Медведева и Румаса подготовят новые редакции дорожных карт с учетом договоренностей, достигнутых на ноябрьских переговорах.

В пятницу, 6 декабря, Румас заявил журналистам, что у Москвы и Минска осталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным дорожным картам. По словам Румаса, задачей-минимум предстоящих в Сочи переговоров он видит вынесение правительствами на рассмотрение глав государств трех-четырех вопросов, по которым не достигнуты договоренности, задачей-максимум - договориться по всем вопросам. Он также отметил, что дорожные карты Минска и Москвы по углублению интеграции в рамках Союзного государства не предусматривают создания каких-либо наднациональных органов.

Белоруссия и РФ 8 декабря отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, теперь стороны работают над окончательным согласованием 31 дорожной карты. Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что считает справедливой цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Она, как утверждают в Минске, составляет около $70 за 1 тыс. куб. м. При этом цена на российский газ для республики в этом году установлена на уровне $127 за 1 тыс. куб. м.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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Медведев заверил премьера Белоруссии, что в России нет "антибелорусских элементов"
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