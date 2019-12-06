Рябков: РФ выступает против использования механизма разрешения споров в иранской сделке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не считает правильным применять в ситуации с иранской ядерной сделкой механизм разрешения споров, который предполагает перенос обсуждения в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Тема звучала на сегодняшнем заседании, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждалась ли на встрече возможность задействования данного механизма. - Мы не считаем правильным обращаться к этому механизму, потому что мы уверены в том, что возникнут причины для дальнейшего размежевания участников СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе], в то время как сейчас главное обеспечивать единство и консолидацию усилий всех оставшихся в сделке стран в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона".

Механизм разрешения споров предусматривает, что нарушения ядерных договоренностей должны быть устранены в течение 65 дней с момента его активации. После этого проблема будет перенесена на рассмотрение в Совет Безопасности ООН для возможного возобновления действия санкций, которые были отменены после подписания СВПД.

Ранее европейские участники ядерной сделки предложили рассмотреть возможность использования этого механизма по разрешению споров. Представитель Китая, директор департамента по контролю над вооружениями Фу Цун заявил, что использование данного механизма будет контрпродуктивным.

Проект по модернизации Фордо

Рябков также сообщил, что Россия полностью выполнит приостановленный на данный момент проект по модернизации иранского ядерного объекта в Фордо.

"Мы сейчас берем паузу. От проекта мы не отказываемся, он будет реализован в полном объеме", - сказал он.

При этом Рябков отметил, что России потребуется время на то, чтобы отреагировать на новые обстоятельства - подачу Ираном газа на центрифуги в Фордо и введение США новых санкций в отношении этого объекта с 15 декабря.

"Тема проекта в Фордо звучала (на встрече по иранской ядерной сделке - прим. ТАСС) очень объемно, поднималась в выступлениях представителей Ирана, Китая. Мы делали две большие презентации на эту тему с участием представителей "Росатома". Мы подчеркнули, что подача газа на каскады [центрифуг], которые находятся в том же зале, где должны были проводиться работы по реконфигурации под производство стабильных изотопов, нарушила изначально разработанный вариант реконфигурации. Нам понадобится определенное время для того, чтобы оценить последствия этого, возможно, выработать те или иные технологические решения. Но это неизбежно сопряжено с задержками", - указал он.

Рябков добавил, что с другой стороны, США ранее официально уведомили, что с 15 декабря в отношении объекта в Фордо восстанавливаются санкции. "Мы должны понять, какие риски могут быть связаны с продолжением данного проекта", - отметил высокопоставленный дипломат.

5 декабря компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") проинформировала Тегеран о приостановке работы над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях. 6 ноября Иран в рамках очередного этапа сокращения своих добровольных обязательств по СВПД начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. В связи с этим США объявили о восстановлении 15 декабря санкций в отношении Фордо.