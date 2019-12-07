В МИД России выступили за скорейшее начало межливийского переговорного процесса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в субботу с главой МИД временного кабинета министров Ливии Абдельхади аль-Хвейджем складывающуюся ситуацию в этой стране. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе развернутого обсуждения складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН с конечной целью формирования единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи, включая борьбу с терроризмом и экстремистской идеологией", - сообщили в министерстве.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.