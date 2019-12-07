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Россия - Белоруссия
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Силуанов: переговоры России и Белоруссии продолжаются

Стороны обмениваются позициями, сообщил первый вице-премьер - министр финансов России

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры между делегациями России и Белоруссии продолжаются, стороны обмениваются позициями. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Идет переговорный процесс. Переговоры - это и есть переговоры, стороны обмениваются своими позициями. Еще продолжается", - сказал Силуанов.

Он оставил без комментариев вопрос о том, в какой атмосфере проходит обсуждение. Также Силуанов не стал давать прогнозов относительно шансов завершить переговорный процесс до конца дня 7 декабря.

Переговоры российской и белорусской делегаций, возглавляемых президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, длятся уже свыше четырех часов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичБелоруссияРоссияРоссия - Белоруссия
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Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются четыре часа
Президент России отметил, что правительствами обеих стран за минувшие годы проделана большая работа по интеграции
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