Силуанов: переговоры России и Белоруссии продолжаются

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры между делегациями России и Белоруссии продолжаются, стороны обмениваются позициями. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Идет переговорный процесс. Переговоры - это и есть переговоры, стороны обмениваются своими позициями. Еще продолжается", - сказал Силуанов.

Он оставил без комментариев вопрос о том, в какой атмосфере проходит обсуждение. Также Силуанов не стал давать прогнозов относительно шансов завершить переговорный процесс до конца дня 7 декабря.

Переговоры российской и белорусской делегаций, возглавляемых президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, длятся уже свыше четырех часов.