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В СБ РФ отметили важность активизации подготовки новой Концепции общественной безопасности

В Совбезе констатировали, что результатом реализации действующего документа стала устойчивая позитивная тенденция в сфере борьбы с преступностью

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В Совбезе России отметили необходимость активизации подготовки новой Концепции общественной безопасности России на период до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по общественной безопасности.

"Поддержана необходимость принятия дополнительных организационных и иных межведомственных мер по активизации работы, направленной на подготовку проекта Концепции общественной безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, в которой будут учтены новые вызовы и угрозы общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Действующая концепция была утверждена в 2013 году и действует до конца 2020 года. В Совбезе констатировали, что результатом реализации этого документа стала устойчивая позитивная тенденция в сфере борьбы с преступностью. В частности, за последние пять лет отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Отдельное внимание на заседании было уделено проблематике создания в стране службы пробации, обеспечивающей выполнение надзорных и социально-воспитательных мер в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы или подвергшихся уголовным наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

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