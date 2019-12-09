Путин последним из лидеров "нормандской четверки" прибыл в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где в понедельник пройдет саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по теме урегулирования конфликта в Донбассе. Лимузин Aurus российского лидера остановился во внутреннем дворике резиденции, где Путина встретил хозяин саммита, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Другие участники встречи - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский - приехали в Елисейский дворец несколькими минутами ранее.

Помимо переговоров в нормандском формате, в Париже пройдет и серия параллельных двусторонних бесед лидеров. Так, до начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы отдельные переговоры с канцлером ФРГ, а затем с президентом Франции. После завершения переговоров "нормандской четверки" ожидается и двусторонняя встреча президента РФ с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая станет их первым личным контактом.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.