{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже

Путин последним из лидеров "нормандской четверки" прибыл в Елисейский дворец

Саммит с участием России, Франции, ФРГ и Украины пройдет по теме урегулирования конфликта в Донбассе

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где в понедельник пройдет саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по теме урегулирования конфликта в Донбассе. Лимузин Aurus российского лидера остановился во внутреннем дворике резиденции, где Путина встретил хозяин саммита, президент Франции Эмманюэль Макрон.

На эту тему

Другие участники встречи - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский - приехали в Елисейский дворец несколькими минутами ранее.

Помимо переговоров в нормандском формате, в Париже пройдет и серия параллельных двусторонних бесед лидеров. Так, до начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы отдельные переговоры с канцлером ФРГ, а затем с президентом Франции. После завершения переговоров "нормандской четверки" ожидается и двусторонняя встреча президента РФ с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая станет их первым личным контактом.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

Теги
ФранцияСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Путин распорядился провести заседание оргкомитета "Победа"
Заседание состоится 11 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС