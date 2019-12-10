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Россия - Белоруссия

Рапота призвал трудиться над интеграцией России и Белоруссии и "надеяться на чудо"

Госсекретарь Союзного государства отметил, что движение в этом вопросе можно обеспечить "только трудом"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота призвал в наступающем году продолжать работу по российско-белорусской интеграции, при этом "надеяться на чудо".

"20 декабря планируется встреча президентов [России и Белоруссии]. Давайте мы будем не просто ожидать нового года, а проведем его в трудах. Будем надеяться, что он приведет нас к дополнительным возможностям продвинуть дело Союзного государства вперед, - сказал он во вторник, выступая на научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы", посвященной 20-летию подписания договора о его создании.

"Только трудом мы можем такое движение обеспечить. <...> Будем немножко надеяться на чудо. Это уже в нашей славянской натуре, без чуда мы не можем. Хотя мы должны понимать, что чудо может быть, когда мы работаем", - добавил Рапота.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию.

Теги
БелоруссияРоссияРоссия - БелоруссияРапота, Григорий Алексеевич
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