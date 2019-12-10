Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат от КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом говорится в проекте постановления нижней палаты, опубликованном во вторник в думской электронной базе данных.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Михаила Юрьевича <...> 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.