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Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий

В проекте постановления Госдумы отмечается, что считать досрочно прекращенными полномочия первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту необходимо с 6 декабря 2019 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат от КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом говорится в проекте постановления нижней палаты, опубликованном во вторник в думской электронной базе данных.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Михаила Юрьевича <...> 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.

Теги
РоссияАвдеев, Михаил Юрьевич
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