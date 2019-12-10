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В Ульяновской области досрочно прекратили полномочия двух депутатов

Они скрывали сведения о доходах

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Советы депутатов двух сельских поселений в Ульяновской области досрочно прекратили полномочия двух депутатов за сокрытие сведений об имуществе и доходах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что депутат совета депутатов Николочеремшанского сельского поселения сокрыл информацию об учредительстве и участии в деятельности трех фирм, а также доходе от продажи жилья в Димитровграде. Он также подготовил справку с заниженной в 1,5 раза площадью принадлежащего его жене дома. Депутат совета депутатов Терешанского сельского поселения не предоставил данные о получении денег от хозсубъекта.

"Прокуроры внесли соответствующим органам местного самоуправления представления об устранении выявленных проверками нарушений. Во исполнение требований прокуратуры советы депутатов муниципальных образований прекратили полномочия данных депутатов досрочно", - отмечается в сообщении.

По закону депутаты представительного органа муниципального образования обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные данные в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей.

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РоссияУльяновская область
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