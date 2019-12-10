МИД РФ: статьи об "угрозе" из Калининграда нужны Западу для оправдания роста бюджета НАТО

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Западные СМИ, публикуя русофобские статьи об обилии современных вооружений в Калининградской области, которые якобы угрожают странам - членам НАТО, оправдывают увеличение военного бюджета альянса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Обратили внимание на ряд публикаций западных СМИ, авторы которых навязывают аудитории "серьезные" опасения в отношении угрозы безопасности странам - членам НАТО, якобы исходящей от российского Калининграда, "начиненного новейшими вооружениями". Западные медиа в свойственной им манере пытаются насаждать в обществе образ "российского агрессора", - отметили в министерстве. - Ряд изданий цитирует заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана о наличии у Пентагона плана по прорыву "многослойной противовоздушной обороны" Калининградской области в случае "вторжения России в Прибалтику". При этом замалчивается тот факт, что совершенствование военных потенциалов на территории эксклава продиктовано исключительно соображениями обороны и поддержания баланса сил".

При этом, как констатировали в дипведомстве, раскручивание мифа об угрозе, исходящей от РФ, призвано оправдать увеличение военных бюджетов стран - членов НАТО и ускоренное размещение американских военных в Европе. "Предпринимая дестабилизирующие шаги, Вашингтон и другие страны Североатлантического альянса одновременно используют наступательную риторику с целью переложить вину за свои безответственные действия на Москву", - добавили в ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что Москва не раз выражала опасения в связи с усилением военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, в частности в связи с размещением американских комплексов Aegis Ashore, которые могут использоваться как для запуска ракет противовоздушной обороны, так и крылатых ракет средней дальности.

"Несмотря на деструктивную политику США в вопросе о ДРСМД и преднамеренный слом Вашингтоном при поддержке союзников этого важнейшего международного соглашения, все российские действия в области разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования будут носить исключительно ответный характер, - говорится в сообщении. - Россия не будет их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства. Этот подход в равной степени распространяется и на Калининградскую область".

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на непродуктивность "антироссийской пропаганды с точки зрения обеспечения европейской безопасности и стабильности". "Такие вбросы со всей вероятностью нацелены на манипуляцию общественным мнением для продавливания экспансионистских интересов американского ВПК в Европе", - резюмировали в Москве.