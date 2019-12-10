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Подготовка к 75-летию Победы
Обновлено 

Лавров: Трамп рассматривает предложение посетить РФ по случаю 75-летия Победы

Глава МИД России выразил надежду на полноформатный двусторонний разговор

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил приглашение от президента России Владимира Путина на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы и в настоящее время рассматривает это предложение. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне этого года, - отметил глава МИД РФ. - Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает".

"Мы надеемся, что, если такая возможность представится, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - добавил Лавров.

Встреча президентов РФ и США на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке состоялась 28 июня 2019 года. На ней лидеры двух стран обсудили состояние двусторонних отношений, в частности в сфере экономики, а также вопросы стратегической стабильности и ситуацию в Сирии и на Украине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдПодготовка к 75-летию Победы
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