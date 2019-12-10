Лавров: Россия и США подтвердили, что военного решения конфликта в Сирии нет

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия и США подтвердили общую позицию о том, что военного решения сирийского конфликта нет. Об этом в среду заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсуждали с [госсекретарем США] Майклом Помпео проблемы сирийского урегулирования. У нас общая позиция, которую мы сегодня подтвердили: что военного решения нет, что нужно продвигать инклюзивный общенациональный диалог", - сказал Лавров. Он отметил, что для этого должен использоваться прежде всего политический процесс в рамках работы сирийского конституционного комитета в Женеве, а также должны изыскиваться "пути вовлечения в политический процесс курдов".

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Помпео заинтересован в достижении результатов в работе Конституционного комитета Сирии, заявил министр иностранных дел России. "Сегодня я услышал заинтересованность госсекретаря в том, чтобы он (комитет - прим. ТАСС) достиг результатов в работе над конституционной реформой", - отметил глава МИД.