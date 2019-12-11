Алексей Белик вновь возглавит правительство Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в среду утвердили на должность председателя правительства островного региона кандидатуру Алексея Белика. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Депутаты Сахалинской областной думы единогласно утвердили кандидатуру Алексея Белика на должность председателя правительства региона", - сообщил глава региона.

Алексей Белик начинал свою государственную трудовую деятельность в Москве. Затем переехал на Сахалин и с 2016 по 2017 годы занимал должность вице-мэра администрации Южно-Сахалинска. После этого его назначили министром экономического развития Сахалинской области, затем - заместителем председателя правительства региона. В конце прошлого года Белик получил должность исполняющего обязанности председателя правительства, назначение без приставки и. о. было получено этим летом.

После сентябрьских выборов губернатора региона Алексей Белик вместе со всем составом правительства, как и положено по регламенту, ушел в отставку. Валерий Лимаренко внес большие изменения в состав правительства и в саму структуру, введя новые должности и министерства. На пост руководителя обновленного правительства глава региона решил вновь выдвинуть кандидатуру Белика.

Как сообщили ТАСС в областной думе региона, вновь назначенного Белика депутаты попросили оказывать больше внимания рыбной отрасли Сахалинской области. Кроме того, парламентарии посоветовали руководителю правительства активнее заниматься делами, связанными с развитием сельских территорий и территориальным планированием.